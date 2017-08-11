«Парнас» подала заявку на проведение марша «За свободный интернет»

Партия «Парнас» подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга «За свободный интернет» 26 августа на 10 тысяч человек, говорится в пресс-релизе партии, поступившем в «Новую газету».

Организаторы планируют провести акцию на Пушкинской площади.

Среди организаторов заявлены партии «Парнас», «Демократический выбор», «Гражданская инициатива», «Пиратская партия», «Либертарианская партия», общественная организация «РосКомСвобода», а также движение «Протестная Москва».

Это уже второй митинг «За свободный интернет». Предыдущая акция прошла в Москве 23 июля. По данным полиции, в ней участвовали около 800 человек. Во время митинга задержали троих мужчин.

Участники акции выступают за отмену цензуры в интернете, реабилитацию фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях, а также за отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова.