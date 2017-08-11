19-летний украинец получил 8 лет колонии по обвинению в подготовке теракта в Ростове-на-Дону

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима 19-летнего украинца Артура Панова, обвиняемого в подготовке теракта. Об этом со ссылкой на журналиста Антона Наумлюка сообщает «Медиазона».

Суд также приговорил россиянина Максима Смышляева к 10 годам колонии строгого режима. Его обвинили в содействии террористической деятельности (часть 3 статьи 205.1 УК РФ).

Как отмечает издание, гособвинение просило приговорить Панова к девяти годам колонии общего режима, а Смышляева — к десяти годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2015 году тогда 17-летний Артур Панов решил совершить теракт в парке Горького в Ростове-на-Дону. При обыске у него нашли взрывное устройство. Как утверждает следствие, публикация манифеста от имени последователей немецкой леворадикальной группировки RAF подтверждает намерение Панова совершить теракт.

В свою очередь, житель Ростова-на-Дону Максим Смышляев, по версии следствия, вел с Пановым переписку и помогал ему готовить теракт.

Панов сначала признал вину в призывах к терроризму и в изготовлении и хранении взрывчатки, но отказался признать вину в склонении к терроризму. Позднее он заявил, что его вынудили оговорить себя, отмечает «Медиазона».

В свою очередь, Смышляев утверждал, что негативно отзывался об идее совершения теракта и объяснял Панову, что считает насильственные способы смены власти неприемлемыми.