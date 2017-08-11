«Первый канал» выбрал нового ведущего «Пусть говорят»

Дмитрий Борисов/ Скриншот с программы «Первого канала»

«Первый канал» приступил к съемкам эфирного выпуска программы «Пусть говорят» с новым ведущим, им стал диктор «Первого канала» Дмитрий Борисов. Об этом сообщает РБК.

Как отмечает издание, новый выпуск программы, в частности, посвящен уходу Андрея Малахова с «Первого канала».

По словам источников РБК, перед съемкой эфирного выпуска «Первый канал» снял три пилотных выпуска ток-шоу. В съемках приняли участие ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол и ведущий программы «Время» Дмитрий Борисов. Телеканал переносил начало полноценных съемок, поскольку не мог определиться с кандидатурой ведущего.

В конце июля стало известно, что Андрей Малахов может уйти с «Первого канала» на телеканал «Россия 1». По данным источника РБК, это связано с конфликтом внутри команды ток-шоу «Пусть говорят».

По информации Русской службы «Би-би-си», продюсер Наталья Никонова, которая вернулась на программу, хотела добавить в передачу больше политических тем.

Андрей Малахов начал работать на «Первом канале» в 1992 года. С 1996 по 2001 года он был специальным корреспондентом и ведущим программы «Доброе утро». В 2001 году Малахов начал вести программу «Большая стирка», а в 2005 — программу «Пусть говорят».