Прокуратура уличила «Военторг» в закупке полумиллиона «непригодных» пайков для Минобороны

Более полумиллиона пайков на сумму 320,7 млн рублей производства Барышского мясокомбината (БМК), поставленных «Военторгом» для нужд Минобороны в 2016 году, оказались «недопустимыми» для употребления в пищу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представление первого заместителя главного военного прокурора генерала-лейтенанта Андрея Никулищина.

В сообщении Никулищин пишет, что в консервах производства БМК были выявлены недопустимые компоненты — гелеобразователь, целлюлоза, камедь рожкового дерева и др.

Кроме того, как отмечает первый заместитель военного прокурора, в партии консервов «Шпик соленый» от 27 января 2016 года «натуральный свиной шпик» оказался «полностью заменен искусственно созданным эмульсионным жировым продуктом, изготовленным с использованием специального оборудования».

В своем представлении Никулищин предложил Министерству обороны «принять меры к устранению указанных нарушений закона», а также провести работу по возмещению ущерба от поставок некачественной продукции и рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, «допустивших нарушение законодательства».

По данным РБК, вызвавшие претензии прокуроров пайки были поставлены военному ведомству по госконтракту от 28 ноября 2014 года на сумму более 115,1 миллиарда рублей, заключенному между​ Минобороны и АО ​«Военторг». Контракт был рассчитан на оказание услуг по организации питания в 2015–2017 годах.

Для реализации госконтракта «Военторг» заключил договоры с Грязинским пи​щевым комбинатом и Барышским мясокомбинатом, которые произвели для войск свыше 8 миллионов пайков.

В конце июля РБК сообщал, что главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере при поставке подконтрольным Минобороны комбинатом продовольствия для внутренних войск МВД. Объем контракта составил 680 миллионов рублей.