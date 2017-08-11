Белый дом объяснил благодарность Трампа Путину за высылку американских дипломатов из России

Президент США Дональд Трамп говорил с сарказмом, когда выражал благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за высылку дипломатов и технических сотрудников США из России. Об этом написала в официальном заявлении пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает The New York Times.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал решение Москвы к 1 сентября сократить число работающих в России американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

«Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей», — сказал Трамп.

Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал постыдной реакцию Трампа на сокращение сотрудников дипмиссии страны в России.

Напомним, 28 июля МИД России объявил об ответных мерах на новые санкции США против России.

Позже СМИ стало известно, что Вашингтон может потребовать закрыть одно из российских генконсульств на территории США в ответ на действия Москвы. помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.