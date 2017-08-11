Верховный суд Крыма оставил в силе арест 76-летнего пенсионера с болезнью Паркинсона

Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты 76-летнего пенсионера с болезнью Паркинсона Сервера Караметова, арестованного на 10 дней за неповиновение полиции. Активиста задержали во время одиночного пикета в поддержку заместителя главы запрещенной в России организации меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

Адвокат активиста Караметова Эмиль Курбединов назвал решение суда акцией устрашения. Он заявил, что защита не будет обжаловать решение суда в российских инстанциях, но намерена обратиться в международные структуры, в частности — в Европейский суд по правам человека.

9 августа Железнодорожный суд Симферополя арестовал на 10 суток Сервера Караметова по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (статье 19.3 КоАП РФ).

За день до этого активиста задержали у здания Верховного суда Крыма. Пенсионер проводил одиночный пикет, в его руках был плакат с надписью «Путин, наши дети — не террористы!». Под фамилией президента России было подписано «Аксенов» — глава Крыма, а под словами «наши дети» — имя Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Это уже второе административное дело в отношении Караметова. Накануне его признали виновным по части первой статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение организатором правил проведения публичного мероприятия) и оштрафовали на 10 тысяч рублей. В суде мужчине стало плохо, ему вызывали скорую.

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала освободить Караметова.

«Он — узник совести, с болезнью Паркинсона, который должен быть немедленно и безоговорочно освобожден», — заявили в организации.

У Караметова диагностирована болезнь Паркинсона — хроническое неврологическое заболевание, связанное с постепенной гибелью двигательных нервных клеток.

Ахтем Чийгоз — один из фигурантов «дело 26 февраля». Его обвиняют в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК РФ) в Симферополе перед референдумом о присоединении Крыма.