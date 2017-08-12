Трамп отказал в телефонном разговоре президенту Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил у Белого дома телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, однако ему было отказано в разговоре, передает Reuters.

В Вашингтоне заявили, что продолжат диалог с Мадуро, когда в Венесуэле возобновят демократию. Власти США отметили, что поддерживают народ Венесуэлы перед «перед лицом притеснений со стороны режима Мадуро».

Трамп ранее не исключил возможность военного вмешательства США в Венесуэлу. В свою очередь, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино назвал это высказывание безумием.

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста с требованием отставки Мадуро. После принятия решения предоставить президенту право действовать в обход парламента протесты только активизировались.

В середине июля на референдуме, который организовала оппозиция, 98% избирателей проголосовали против конституционной реформы, которую также предложил Мадуро. Президент выступает за создание Конституционной ассамблеи (Учредительного собрания), которая заменит парламент и сможет изменять конституцию.

Власти Венесуэлы запретили проводить уличные протесты с 28 июля из-за выборов в Учредительное собрание 30 июля. Тому, кто нарушит запрет, будет грозить до 10 лет лишения свободы.