Роскомнадзор опубликовал переписку со Snapchat после обвинений о внесении в реестр без ведома компании

Роскомнадзор опубликовал переписку с представителями Snap Inc., которые ранее обвинили ведомство в том, что оно внесло Snapchat в реестр организаторов распространения информации без ведома компании.

«Это письмо стало началом предметной переписки с Snap Inc., по итогам которой компания предоставила требуемые сведения для включения в реестр организаторов распространения информации», — заявили в ведомстве.

По данным Роскомнадзора, они отправили первое письмо Snap Inc. 14 июня. В другом письме, ответили в ведомстве, компании объяснили «для каких конкретно целей (внесение в реестр) запрашивается информация».

Накануне Snap Inc. заявила, что компания не знала, зачем Роскомнадзор попросил предоставить некоторые данные. «Мы предоставили очень базовую контактную информацию, но не для того, чтобы нас зарегистрировали. Мы не знали, как они собирались ее использовать», — объяснили в компании.

При этом «Новой газете» в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, переписка с компанией Snap Inc. была «предельно предметна».

Ранее, 10 августа, Роскомнадзор внес компанию-владельца приложения Snapchat в реестр организаторов распространения информации.

Таким образом, компания теперь обязана хранить персональные данные россиян, пользующихся приложением, на серверах, расположенных на территории страны.

Напомним, о планах предоставить к середине 2018 года необходимые данные россиян заявляли и в компании «Twitter», перенести данные согласились eBay, PayPal, AliExpress, Samsung, Lenovo, Uber, Citybank, Booking.com.