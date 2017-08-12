Трамп пообещал к сентябрю ответить на высылку американских дипломатов из России

Президент США Дональд Трамп пообещал, что к 1 сентября Вашингтон ответит на высылку американских дипломатов из России, передает ТАСС.

Трамп после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли подтвердил журналистам, что говорил с сарказмом, когда благодарил президента России Владимира Путина за высылку американских дипломатов.

«Мы говорили с госсекретарем об ответных мерах. К 1 сентября у нас будет ответ», — добавил он.

В пятницу Дональд Трамп впервые прокомментировал решение Москвы к 1 сентября сократить число работающих в России американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

«Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей», — сказал Трамп.

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В США раскритиковали его слова. После этого Белый дом объяснил, что Трампа говорил с сарказмом.

Накануне также стало известно, что Вашингтон может потребовать закрыть одно из российских генконсульств на территории США в ответ на решение Москвы.

Напомним, с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

В МИД России это решение объяснили введением новых санкций в отношении России.