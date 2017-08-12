В Приморье пообещали выделить 650 млн рублей пострадавшим от паводка

Правительство пообещало выделить 650 млн рублей для материальной помощи и компенсации пострадавшим при паводке в Приморском крае, сообщает региональное МЧС.

Деньги выделят из средств резервного фонда правительства.

По данным ведомства, правительство готовит списки пострадавших. Специальные оценочные комиссии определят, кому назначать выплаты. В состав комиссии входят сотрудники МЧС и представители департаментов администрации региона. Они уже осмотрели 1400 домов.

«Специалисты комиссии помогают пострадавшим оформить документы на получение единовременной материальной, а также финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества, произошедшей из-за стихийного бедствия», — завили в ведомстве.

Напомним, 7 и 8 августа в регионе прошли сильные дожди. Подтоплены оказались более 2 тысяч домов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, а также были пребои с электричеством и связью. Дождь размыл железнодорожные пути на участке Транссибирской магистрали между Уссурийском и Владивостоком.

Оторванным от мира оказался Хасанский район на юго-западе Приморья. Из-за дождя в нескольких местах смыло дорогу Хасан—Раздольное.