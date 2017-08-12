Губернатор Красноярского края предложил прокалывать колеса водителям

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский во время выездного заседания предложил прокалывать колеса тем водителям, которые проезжают по Коммунальному мосту, находящемуся на ремонте, передает FlashSiberia.

«Стоял бы, колеса колол бы всем этим. Работягу поставьте», — сказал Толоконский.

В ответ на это мэр Красноярска Эдхам Акбулатов заметил, что так делать нельзя.

Коммунальный мост через Енисей соединяет Центральный и Свердловский районы Красноярска. В июне на 100 дней мост закрыли на ремонт. Пока по нему разрешено ездить только автобусам, лицензированным такси и спецтранспорту. Планируется, что мост откроется в сентябре.