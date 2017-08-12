Facebook тайно запустила приложение в Китае

Facebook запустила в Китае приложение для обмена фотографиями, несмотря на то, что сама соцсеть в этой стране заблокирована, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Информацию подтвердили собеседники The New York Times.

Приложение называется Colorful Balloons, оно напоминает приложение Facebook's Moments. Colorful Balloons появилась в местных онлайн-магазинах ещё в мае 2017 года. Авторизация в приложении проходит через крупнейшую в Китае соцсеть WeChat.

Разработчик Colorful Balloons — Youge Internet Technology, которая нигде не указывает на связь с Facebook. Фирма зарегистрирована в Пекине.

«Мы давно заявляли о наличии интересов в Китае, и мы уделяем много времени, чтобы понять и узнать эту страну с разных сторон», — заявили в Facebook, не подтвердив и не опровергнув информацию.

Youge Internet Technology не ответили на запрос New York Times. Администрация по киберпространству Китая также оказалась недоступна для комментариев.

Фейсбук заблокирован на территории Китая с 2009 года.