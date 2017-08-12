Ростуризм рассказал об условиях возврата средств за путевки в Турцию

Ростуризм рассказал о порядке расторжения или изменения договора с туроператорами о поездках в Турцию из-за угрозы вируса Коксаки, сообщается на сайте агентства.

Для этого заказчик должен обратиться к туроператору. Туристу обещают вернуть полную стоимость поездки, если он обратился до начала путешествия. При обращении уже после начала тура, заказчику возвращают только часть потраченных средств.

Отмечается, что турист может обратиться в суд.

«В случае отказа туроператора в добровольном порядке удовлетворить требования туриста, при удовлетворении судом заявленных требований, суд взыскивает с туроператора за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя», — сказано в заявлении Ростуризма.

Накануне Роспотребнадзор из-за вируса Коксаки признал небезопасными для туристов курорты залива Анталья (Кемер, Анталья, Манавгат, Аланья, Сиде, Белек).

В Турции началась эпидемия вируса Коксаки. Граждане России, заразивщиеся вирусом, покидали турецкие курорты. При этом Минздрав страны и туроператоры опровергали эту информацию. Коксаки передается воздушно-капельным путем Его симптомы — проблемы с кишечником, интоксикация, сыпь.

В начале августа стало известно, что в курортный город Анталья на юге Турции в июле прилетели 684 415 российских туристов. Это максимальный показатель за последние четыре года.