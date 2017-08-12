В Ижевске задержали волонтера штаба Навального

В Ижевске задержали волонтера штаба политика Алексея Навального, который раздавал агитационные газеты, сообщается на сранице регионального штаба.

«Увезли в Первомайский РОВД. Сказали, что никаких обвинений предъявлять не будут, только изымут агитматериалы», — сказано в сообщении.

Как рассказал «ОВД-Инфо» другой волонтер Артем Агафонов, задержанного опрашивает полиция. Однако он воспользовался 51-й статьей Конституции и отказался отвечать на вопросы.

Напомним, в начале июля штабы политика Алексея Навального по всей стране проводили акции «агитационный субботник». В нескольких городах России полиция провела обыски в штабах политика и изъяла у волонтеров листовки и газеты, а также футболки и другие агитматериалы.