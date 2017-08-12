Двое россиян погибли в ДТП на Шри-Ланке

Путешествующие на мотоцикле туристы из России погибли в ДТП на юге Шри-Ланки, сообщает ТАСС.

Александр и Наталья Лавреневы в ночь на 11 августа попали в аварию. Их мотоцикл столкнулся с автобусом на скоростной автомагистрали Коломбо-Галле-Матара неподалеку от поселка Мирисса. Россиян доставили в больницу, однако их не удалось спасти.

Водитель автобуса после аварии покинул место происшествия. Спустя несколько часов после аварии полиция задержала его.

«Посольство России на Шри-Ланке осведомлено о случившемся, принимает необходимые меры и держит ситуацию на контроле», — цитирует представителя дипмиссии агентство.