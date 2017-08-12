Правительство предложило ввести для рыбаков именные разрешения на улов

Правительство внесло в Госдуму новую версию законопроекта «О любительском рыболовстве». Согласно документу, рыбаков обяжут регистрировать их сети в реестре и получать именные разрешения на улов. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Как уточняется в документе, рыбацкие сети должны быть оснащены опознавательными знаками с нанесенной на них информацией о рыбаке, а также номер его именного разрешения на отлов.​

Также законопроект вводит термин «любительского рыболовства» и предусматривает суточные нормы для добычи рыбы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая мера позволит сохранить «водные биоресурсы».

Кроме того, рыбакам любителям запретят заниматься ловлей на участках ведомств обороны и безопасности, а также на особо охраняемых территориях. Также запрет коснется ловли рыбы в прудах, образованных «водоподпорными сооружениями на водотоках», обводненных карьерах, на водных объектах, используемых в составе мелиоративных систем, а также на водных объектах, используемых для товарного рыболовства. Однако на объектах общего пользования можно будет ловить рыбу бесплатно.

Законопроект ранее уже вносили в Госдуму несколько раз. В 2011 году Росрыболовство предложило ввести карты для рыбаков, которые бы разрешали им заниматься рыбалкой.