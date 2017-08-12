Умер народный артист России Виктор Смирнов

В Санкт-Петербурге на 73-году жизни умер народный артист России, актер театра и кино Виктор Смирнов, сообщается на официальном сайте Александрийского театра.

В сообщении уточняется, что артист ушел из жизни в ночь на 12 августа. Причина смерти не уточняется.

«В последние годы Виктор Фёдорович боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь до последнего дня была полнокровна. Артист оставался верен служению Александринскому театру и был незаменим во многих ведущих спектаклях, его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены», — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что о дате церемонии прощания Александринский театр сообщит дополнительно.

Виктор Смирнов окончил Горьковское театральное училище. В 1983 году был принят в труппу Ленинградского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Его первой работой на Александринской сцене стала роль Пугачева в спектакле «Капитанская дочка».

Смирнов исполнил свыше 70 ролей в фильмах и телесериалах, в том числе сыграл председателя зрелищной комиссии Прохора Петровича в сериале «Мастер и Маргарита» и тренера Бориса Михайловича в сериале «Менты. Улицы разбитых фонарей».