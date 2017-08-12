Медведев поручил создать на базе МГУ национальную антидопинговую лабораторию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать на базе Московского государственного университета имени Ломоносова национальную антидопинговую лабораторию. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, лаборатория будет «осуществлять мероприятия по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд России». В лаборатории будут проводиться анализы проб и образцов биологических материалов, а также исследования, направленные на предотвращение допинга в спорте.

В начале марта президент России Владимир Путин заявил о необходимости признать неэффективность системы антидопингового контроля в стране.

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Напомним, в мае 2015 года The New York Times опубликовала интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поручило комиссии во главе с канадским профессором Ричардом Маклареном расследовать эту ситуацию.

Первая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил была опубликована летом 2016 года. В результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустили российских легкоатлетов и тяжелоатлетов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Вторая часть доклада Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого, была обнародована в декабре. После этого Россию лишили права провести чемпионат мира по бобслею и скелетону.