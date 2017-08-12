Осужденный за госизмену полковник Минобороны пытался сбежать из колонии строгого режима с мешком слесарных инструментов

Полковник запаса Министерства обороны России Андрей Беляев, приговоренный к 12 годам строгого режима по обвинению в государственной измене, попытался бежать из ИК-10 строгого режима в Ульяновской области, но был пойман на последнем рубеже. Подробно рассказывает местное издание «Misanec».

По данным издания, Беляев решился на побег в ночь на 7 августа. Ему удалось незамеченным выйти из общежития отряда, преодолеть ограждения, однако сработали датчики сигнализации, расположенные на территории колонии. Беляев был пойман.

При обыске у Беляева обнаружили армейский вещмешок с 15 слесарными инструментами, дрелью, лезвиями. На ногах у Беляева были кроссовки.

Областная прокуратура выяснила, что установленные в ИК-10 технические средства контроля не обеспечивали надзор за всей территорией колонии. При этом большинство камер видеонаблюдения не оборудованы ИК-подсветкой и имеют крайне низкое разрешение, не позволяющее идентифицировать лица.

Ульяновский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области потребовал от начальника ИК-10 устранить нарушения и наказать виновных должностных лиц.

В колонии №10 это первая попытка побега за 39 лет ее существования.

Напомним, в октябре 2016 года Мосгорсуд приговорил к 12 годам строгого режима с лишением звания полковника запаса Андрея Беляева, обвиняемого в государственной измене.