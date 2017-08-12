В Петербурге участникам ЛГБТ-акции распылили в лицо перцовый газ
После ЛГБТ-акции на Марсовом поле в Петербурге неизвестные распылили перцовый газ в сторону участников митинга и журналистов, сообщает «Фонтанка».
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Как отмечает издание, ещё до окончания акции рядом с местом ее проведения начали собираться молодые люди спортивного телосложения. Полиция не подпускала их к митингующим.
Позднее, когда активисты и журналисты переходили 2-й Садовый мост возле Марсова поля, неизвестные распылили им в лицо перцовые баллончики. В результате пострадали около 10 активистов, а также журналисты Current time, корреспонденты «Медиазоны» Давид Френкель и «Фонтанки» Ксения Клочкова.
Отмечается, что сейчас на месте работают врачи скорой помощи, активисты обратились в полицию.