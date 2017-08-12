Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вернулся в Кемерово из Москвы, где с 1 июля проходил курс постоперационной реабилитации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Кузбасса.

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По словам источника агентства во властных структурах Сибирского федерального округа, Тулеев продолжит реабилитационный курс в регионе и начнет проводить рабочие встречи с подчиненными.

Напомним, губернатор Кузбасса Аман Тулеев ушел в отпуск в конце мая, 19 июня он был продлен на «неопределенный срок». Сообщалось, что губернатора, перенесшего операцию в Германии, на носилках доставили в аэропорт Кемеровской области, а оттуда в одну из столичных больниц.

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В СМИ также появилась информация, что Тулеев намерен уйти в отставку. В администрации Кемеровской области эту информацию опровергли.

73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года и является одним из рекордсменов по продолжительности губернаторского срока.