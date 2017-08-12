Шойгу объявил женский призыв в летные училища

Впервые в истории России Краснодарское авиационное училище наберет девушек для обучения на военных летчиц. Первый набор состоится уже в этом году. Об этом журналистам сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище», — пояснил министр.

Шойгу уточнил, что первая группа девушек приступит к обучению в Краснодарском военном авиационном училище с 1 октября 2017 года. Группа будет состоять из 15 человек.

Как отмечает агентство, в 2009 году Краснодарское авиаучилище уже набирало курсанток, однако не на летные специальности.