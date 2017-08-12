Меркель начала предвыборную кампанию с критики руководства немецких автоконцернов

В начале предвыборной кампании канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия руководителей немецких концернов, оказавшихся в центре скандала «дизельгейт» с манипуляциями в программном обеспечении для замера вредных выхлопов автомобилей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Доверие к отрасли разрушено заметанием мусора под ковер и использованием пробелов в тестах на вредные выбросы», — заявила Меркель во время партийного мероприятия в Дортмунде, которое дало старт избирательной кампании Христианско-демократического союза (ХДС).

Канцлер Германии призвала автоконцерны установить новое программное обеспечение на машины и выплачивать клиентам бонус при обмене старых дизельных автомобилей на новые. При этом Меркель высказалась против резкого отказа от автомобилей с дизельными двигателями и квот на электромобили.

Также канцлер Германии пообещала государственную поддержку автоконцернам в процессе модернизации отрасли.

Скандал «дизельгейт» начался с того, что 2015 году автоконцерн «Фольксваген» (VW) попался в США на манипуляциях с выхлопными газами на машинах с дизельными двигателями.