ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком»
Московский Футбольный клуб ЦСКА победил столичный «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги. Встреча, прошедшая на поле ЦСКА, завершилась со счетом 2:1.
ÐÐÐÐÐÐ!!! 2:1! Ð Ð´ÐµÑÐ±Ð¸ Ñ Ð½ÐµÐ²ÐµÑÐ¾ÑÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÐ°Ð·Ð²ÑÐ·ÐºÐ¾Ð¹ Ð°ÑÐ¼ÐµÐ¹ÑÑ Ð²ÑÐ¸Ð³ÑÐ°Ð»Ð¸ Ñ Ð¡Ð¿Ð°ÑÑÐ°ÐºÐ°! Ð¡ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¾Ð¹, ÐºÑÐ°ÑÐ½Ð¾-ÑÐ¸Ð½Ð¸Ðµ! 🔴🔵 #Ð¦Ð¡ÐÐÐ¡Ð¿Ð°ÑÑÐ°Ðº pic.twitter.com/hOP9BKF7ys— ÐÐ¤Ð Ð¦Ð¡ÐÐ ÐÐ¾ÑÐºÐ²Ð° (@pfc_cska) August 12, 2017
Счет в матче открыл «Спартак» – на 48-й минуте гол забил Марио Пашалича. На 83-й минуте счет сравнял защитник ЦСКА Георгий Щенников, а через минуту форвард Витиньо ударом из-за штрафной принес победу армейцам.
По итогам матча в активе ЦСКА 12 очков – команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с 8 очками занимает восьмое место.