ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком»

Московский Футбольный клуб ЦСКА победил столичный «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги. Встреча, прошедшая на поле ЦСКА, завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл «Спартак» – на 48-й минуте гол забил Марио Пашалича. На 83-й минуте счет сравнял защитник ЦСКА Георгий Щенников, а через минуту форвард Витиньо ударом из-за штрафной принес победу армейцам.

По итогам матча в активе ЦСКА 12 очков – команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с 8 очками занимает восьмое место.