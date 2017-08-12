Пострадавшим при нападении в Петербурге ЛГБТ-активистам диагностировали химические ожоги

При нападении с перцовым газом на ЛГБТ-активистов и журналистов в Петербурге пострадали 15 человек. В травмпунктах им диагностировали химические ожоги разной степени тяжести. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказали изданию сами пострадавшие, троих ЛГБТ-активистов после инцидента доставили в медицинские учреждения. После процедур всех отпустили на лечение домой.

Ранее в субботу после ЛГБТ-акции в Петербурге неизвестные распылили перцовый газ в сторону участников митинга и журналистов.

Пострадавшие обратились в полицию. Также к главе ГУ МВД по Петербургу и области намерены обратиться депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Максим Резник, Михаил Амосов и Сергей Трохманенко.