Водитель, въехавший в толпу протестующих в Шарлотсвилле, США, схвачен полицией. В результате наезда один погиб, 19 ранены
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В Шарлотсвилле, где автомобиль въехал в толпу во время акции националистов, погиб один человек, сообщил мэр города Майк Сигнер. Известно о 19 раненых.
Полиции удалось схвать водителя. Его имя на момент написания этой заметки не было известно.
В американском городе Шарлотсвилл автомобиль въехал в толпу противников марша националистов. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Washington Examiner.
This is terrorism @realDonaldTrump #Charlottesville pic.twitter.com/OsJ0ezkRjI— Abdi 🍁 (@TdotA1G) August 12, 2017
По данным телеканала CBS, в результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека.
CPD & VSP respond to 3-vehicle crash at Water & 4th streets. Several pedestrians struck. Multiple injuries. 1/2 #cvilleaug12 pic.twitter.com/CJNTLIAuEp— Charlottesville City (@CvilleCityHall) August 12, 2017
Ранее власти города объявили чрезвычайное положение после того, как на марше ультраправых начались столкновения с их оппонентами.
Президент США Дональд Трамп, комментируюя столкновения в Шарлотсвилле, написал в твиттере, что жители страны должны быть едины и должны «осуждать все, что связано с ненавистью».
«В Америке нет места насилию», — написал Трамп.
Ультраправые активисты в Шарлотствилле протестуют против решения местных властей демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли. Он командовал армией южных штатов в Гражданской войне 1861-65 годов.