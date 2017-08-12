Водитель, въехавший в толпу протестующих в Шарлотсвилле, США, схвачен полицией. В результате наезда один погиб, 19 ранены

обновлено В Шарлотсвилле, где автомобиль въехал в толпу во время акции националистов, погиб один человек, сообщил мэр города Майк Сигнер. Известно о 19 раненых. Полиции удалось схвать водителя. Его имя на момент написания этой заметки не было известно.

В американском городе Шарлотсвилл автомобиль въехал в толпу противников марша националистов. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Washington Examiner.

По данным телеканала CBS, в результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека.

CPD & VSP respond to 3-vehicle crash at Water & 4th streets. Several pedestrians struck. Multiple injuries. 1/2 #cvilleaug12 pic.twitter.com/CJNTLIAuEp — Charlottesville City (@CvilleCityHall) August 12, 2017

Ранее власти города объявили чрезвычайное положение после того, как на марше ультраправых начались столкновения с их оппонентами.

Президент США Дональд Трамп, комментируюя столкновения в Шарлотсвилле, написал в твиттере, что жители страны должны быть едины и должны «осуждать все, что связано с ненавистью».

«В Америке нет места насилию», — написал Трамп.

Ультраправые активисты в Шарлотствилле протестуют против решения местных властей демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли. Он командовал армией южных штатов в Гражданской войне 1861-65 годов.