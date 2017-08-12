Главный тренер «Анжи» подал в отставку

Главный тренер футбольного клуба «Анжи» Александр Григорян после матча против «Динамо» заявил об уходе в отставку. Об этом он объявил в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я уже не тренер "Анжи". Я подаю в отставку», — приводятся в твиттере РФПЛ слова Григоряна.

«Анжи» проиграл «Динамо» со счетом 1:3. Счет в матче открыл футболист «Анжи» Павел Яковлев. Однако затем Фатос Бечиай сравнял счет, а Кирилл Панченко сделал дубль и принес «Динамо» победу.

Григорян тренировал «Анжи» с января 2017 года. На этом посту он сменил чешского специалиста Павла Врба.

До работы в «Анжи» Григорян был главным тренером клуба «СКА-Хабаровск». Также он тренировал клубы «Нижний Новгород», «Химки», «Луч-Энергию» и другие.

Александр Григорян известен своим общением с журналистами. Он множество раз своеобразно отвечал на их вопросы во время интервью и пресс-подходов. Григорян — автор мема о «вандефульном» состоянии футбольной команды. Накануне матча с «Краснодаром» Григорян, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Матч ТВ» как «Анжи» сможет победить в предстоящем матче, сказал, что его команда хочет «вылезти из этого дерьма» и приехала на игру в «вандефульном» состоянии.