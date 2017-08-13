Около Шарлотсвилла разбился участвовавший в пресечении беспорядков вертолет

Около города Шарлотсвилл в Виргинии, где произошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками, разбился полицейский вертолет. Два находившиеся на борту человека — лейтенант Х. Джей Каллен и пилот Берк M. M. Бэйтс — погибли на месте происшествия. Об этом сообщает полиция штата Виргиния на странице в фейсбуке.

Вертолет упал в лесу. Он направлялся в Шарлотсвилл для оказания помощи в операции по восстановлению правопорядка в городе. Полиция начала расследование обстоятельств крушения вертолета.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования близким погибших полицейских. «Вы являетесь лучшими представителями нации», — написал он в своем твиттере.

Deepest condolences to the families & fellow officers of the VA State Police who died today. You're all among the best this nation produces. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2017

12 августа в Шарлотсвилле в Виргинии произошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками. В результате пострадали 15 человек. Кроме этого, 19 человек получили ранения и один погиб, когда в группу противников ультраправых врезался автомобиль.

13 августа полиция задержала по подозрению по подозрению в убийстве, причинении тяжких телесных повреждений и оставлении места ДТП водителя автомобиля. Им оказался 20-летний житель штата Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший.