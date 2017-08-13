В Ингушетии неизвестные застрелили полицейского

В Ингушетии в ночь на 13 августа застрелили полицейского, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД и источник в правоохранительных органах.

Машину полицейского обстреляли на дороге, ведущей в Северную Осетию. В ней находился заместитель начальника батальона патрульно-постовой службы Малгобек Тамбиев. От полученных тяжелых ранений он скончался.

Также ранение плеча получила 8-летняя девочка. Ее госпитализировали. По данным Life, полицейский ехал с женой и дочкой домой.

В республике объявлен план «Перехват». По предварительным данным, огонь велся из автомобиля «Лада-Приора» белого цвета.