Три человека пострадали в результате стрельбы в шведском Мальмё 

В городе Мальмё на юге Швеции неизвестный открыл стрельбу в одном из ночных клубов, в результате три человека получили ранения. При этом двое пострадавших 20 и 25-ти лет находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщают местные газеты Aftonbladet и Sydsvenskan.

По данным СМИ, в клубе произошла ссора. Двое гостей, один из которых является постоянным посетителем клуба, подрались. После происшествия один из участников конфликта уехал, но позже вернулся в компании еще одного человека. Тот достал оружие, несколько раз выстрелил в потолок и крикнул: «Кто ударил моего брата?». После этого он открыл стрельбу по людям. В момент стрельбы в клубе находились от 70 до 100 человек.

Правоохранительные органы оцепили место происшествия. Представитель местной полиции Анна Йоранссон заявила, что идет допрос свидетелей. Задержанных пока нет.