Главе СПЧ и генпрокурору пожаловались на избиение журналистов в Дагестане

Главный редактор дагестанской газеты «Черновик» Маирбек Агаев обратился к главе президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову с просьбой взять расследование нападения на журналистов издания под личный контроль, а также содействовать привлечению к ответственности виновных лиц.

Кроме этого, он направил обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении нападавших.

Как следует из документов (есть в распоряжении «Новой газеты»), 12 июня во время антикоррупционного митинга у Кумыкского театра Махачкалы трое мужчин напали на двух журналисток «Черновика» — Саиду Вагабову и Барият Идрисову, освещавших мероприятие.

У Идрисовой и Вагабовой отобрали телефоны, Вагабову толкнули и пообещали «поломать», с Идрисовой пообещали «разобраться». Кроме этого, мужчины сломали камеру корреспонденту издания «Кавказский узел» Патимат Махмудовой. Нападение подробно описывается в публикации под названием «Безнаказанность — это преступление».

По данным издания, нападение совершил Сурхай Магомедов вместе со своими товарищами — Каримом Касумовым и Гаирбеком Ахмедовым, уроженцами Тляратинского района Дагестана.

«Один из нападавших на журналистов Карим Кусумов является подозреваемым по делу об убийстве нашего коллеги, сотрудника РГВК „Дагестан“ Яхьи Яхьева», — сообщает главный редактор издания главе СПЧ.

Журналистки обратились в отдел полиции по Советскому району Махачкалы (документ есть в распоряжении «Новой газеты»). Они попросили возбудить дело по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ). Однако в полиции им отказали. Действия нападавших были расценены как мелкое хулиганство, их оштрафовали на 500 рублей.

Прокуратура отменила отказ в возбуждении дела и направила материалы на дополнительную проверку. В настоящее время она продолжается, следует из ответа прокуратуры от 8 августа (документ есть в распоряжении «Новой газеты»).

На сотрудника РГВК «Дагестан» Яхью Яхьяева напали в 2010 году. Он был избит и получил несколько ножевых ранений. Через несколько недель после нападения журналист скончался. Коллеги погибшего связывали нападение с его профессиональной деятельностью.