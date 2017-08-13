Курс биткоина вновь достиг исторического максимума

Курс криптовалюты Bitcoin впервые превысил отметку в $4 тыс. за единицу, сообщает Techcrunch.

По состоянию на 12:58 по мск за один биткоин давали 4 140,32 доллара. Об этом свидетельствуют данные агрегатора информации с бирж криптовалют Coinmarketcap.com. За сутки курс криптовалюты вырос более чем на десять процентов.

Напомним, 7 августа также сообщалось, что курс биткоина достиг исторического максимума. Тогда его стоимость возросла до 3 400 долларов за единицу. Предыдущий исторический максимум — в $3 тыс. за единицу — биткоин преодолел всего неделю назад.

Эксперты объясняли рост курса Bitcoin обновлением базового протокола работы биткоина, который позволил увеличить пропускную способность сети, а также выделением новой валюты со своими правилами работы Bitcoin Cash.

Напомним, 1 августа криптовалюта биткоин разделилась на две ветки: сам биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Это произошло из-за того, что не все участники операций согласились перейти на новый протокол. Bitcoin Cash пока котируется значительно ниже Bitcoin. По состоянию на 12:59 мск, он стоил 309,27 долларов.