Синоптики сообщили о грозах и сильном ветре в Москве на следующей неделе

Жаркая погода в Москве сменится грозами и дождями, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным ведомства, в ночь на понедельник, 14 августа, в столице пройдет кратковременный дождь, местами он будет сильный, возможен град. Порывы ветра ночью будут достигать 17 м/с, днем — до 20 м/с.

Небольшой дождь и гроза ожидаются и в ночь на вторник, 15 августа. Днем синоптики обещают переменную облачность без осадков.

Небольшой дождь также пройдет днем в четверг, 17 августа. В остальные дни днем ожидается переменная облачность без осадков.

Дневная температура на следующей неделе будет держаться в районе 22–24°С.