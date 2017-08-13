Синоптики сообщили о грозах и сильном ветре в Москве на следующей неделе
Жаркая погода в Москве сменится грозами и дождями, сообщается на сайте Гидрометцентра.
По данным ведомства, в ночь на понедельник, 14 августа, в столице пройдет кратковременный дождь, местами он будет сильный, возможен град. Порывы ветра ночью будут достигать 17 м/с, днем — до 20 м/с.
Небольшой дождь и гроза ожидаются и в ночь на вторник, 15 августа. Днем синоптики обещают переменную облачность без осадков.
Небольшой дождь также пройдет днем в четверг, 17 августа. В остальные дни днем ожидается переменная облачность без осадков.
Дневная температура на следующей неделе будет держаться в районе 22–24°С.