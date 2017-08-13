Шойгу сообщил об увеличении подконтрольной Дамаску территории в 2,5 раза

Подконтрольная Дамаску территория за последние два месяца увеличилась в 2,5 раза. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это «серьезный успех». Шойгу отметил, что сегодня есть ключевые точки, такой является провинция Дейр-эз-Зор. Сейчас половина провинции находится под контролем правительственных войск Сирии. По словам Шойгу, ее освобождение станет определяющим в борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России).

Министр добавил, что в Сирии с начала операции российских ВКС идет параллельно две войны: «одна война с террористами, вторая война гражданская, война оппозиции с властью». Россия, отметил министр, считала нужным отделить террористов от сирийской оппозиции, чтобы «понимать, куда бить».

«Мы начали убеждать наших американских коллег в том, что надо разделить террористов от оппозиции, чтобы понимать куда бить. Если помните, мы почти год упражнялись, но ничего не добились», — сказал он.

Разделить террористов и оппозиционеров помогло выделение зоны деэскалации, заявил Шойгу. «Когда мы сказали — вот это зона деэскалации, там находится умеренная и не очень умеренная оппозиция, но оппозиция. Там нет бандитов. А если там бандиты есть, то та оппозиция, которая находится внутри этой зоны деэскалации, должна с ними бороться», — сказал он.

Накануне главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев пообещал «сломать хребет бандитизму» и «навести конституционный порядок» в Сирии.