В Виндзорском замке с разрешения королевы прошла вечеринка под песни ABBA

В резиденции британских монархов, Виндзорском замке, впервые прошла вечеринка с живым звуком. 500 человек танцевали под песни шведской поп-группы ABBA, сообщает The Daily Mail.

«Это мероприятие для сотрудников, которые там работают. Я уверен, что в ближайшем будущем будут и другие подобные», — заявил источник издания, близкий к королевскому двору.

Билеты продавались по цене в 12,5 фунта (около 16 долларов), причем сотрудники королевского двора могли купить их как для себя, так и для своих знакомых. Благодаря этому на вечеринку смогли попасть «многие простые люди». Однако сотрудникам королевского двора нужно было сообщить службе безопасности имена своих знакомых, чтобы она могла их проверить.

На мероприятии был введен дресс-код: гости пришли в нарядах в стиле ABBA. Перед ними выступила группа, исполняющая песни шведской поп-группы. А когда стемнело, гости вечера посмотрели экранизацию мюзикла «Мамма Mia!», основанного на песнях ABBA. Большой экран установили на прилегающей к замку территории.

Разрешение на проведение такого мероприятия должна была дать королева, отмечает издание. Сама Елизавета II в. момент вечеринки находилась в своей резиденции в Балморале в Шотландии. Издание сообщает, что песня шведской поп-группы Dancing Queen — любимая песня Елизаветы II.

Ранее в резиденции британских монархов в Виндзоре проводили показы «Звездных войн» для членов киноклуба, действующего при замке.