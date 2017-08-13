В Подмосковье при взрыве в гараже пострадал человек

Один человек пострадал в результате «хлопка неизвестного происхождения» в подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

ЧП произошло на территории гаражного кооператива «Истра» по адресу: Хлебозаводской проезд, 1.

«По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что произошел хлопок неизвестного происхождения с последующем обрушением кровли и кирпичных стен трех гаражей», — рассказали в МЧС.

По данным РЕН-ТВ, причиной инцидента стали действия пенсионера, который при помощи заженной спички хотел проверить исправность хранившегося у него в гараже газового баллона и искал утечку газа.

По предварительным данным, пожилой человек получил ожоги второй и третьей степени.