СК возбудил дело после убийства полицейского в Ингушетии

Главное управление Следственного комитета (СК) по республике Северная Осетия-Алания возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным следствия, в ночь на 13 августа полицейский на принадлежащем ему «Форде» двигался по автодороге из селения Верхние Ачалуки в город Назрань (Ингушетия).

«По пути следования на участке автодороги, расположенном на территории республики Северная Осетия-Алания, автомашина сотрудника правоохранительного органа была обстреляна неизвестным из огнестрельного оружия», — сообщили в СК.

В машине во время обстрела находились жена и четверо малолетних детей сотрудника полиции. Сам полицейский — заместитель командира отдельного батальона патрульно-постовой службы (ППС) мобильного отряда МВД России — скончался на месте.

Один из детей получил огнестрельное ранение в предплечье. Ребенку оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни нет.

Ранее о происшествии сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД и источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, машиной управлял Малгобек Тамбиев, ранение плеча получила его 8-летняя девочка. По предварительным данным, огонь велся из автомобиля «Лада-Приора» белого цвета.