Спасатели не нашли на подлодке изобретателя из Дании пропавшую журналистку

Спасатели подняли на поверхность затонувшую в Дании частную подводную лодку «Наутилус» изобретателя Петер Мадсен. Пропавшей без вести шведской журналистки Ким Уолл на ней не оказалось. Об этом сообщил представитель полиции Йенс Мёллер Йенсен на специальном брифинге.

«В подлодке никого нет, ни живого, ни мертвого», — приводит его слова издание Expressen.

Поиски 30-летней журналистки продолжаются. Ее ищут на море, на суше, а также с воздуха. Пока никаких данных о ее местонахождении нет.

Йенсен также сообщил, что Мадсен, арестованный по подозрению в убийстве Уолл, изменил показания, но как именно, представитель полиции не уточнил. Ранее владелец подлодки утверждал, что еще вечером 10 августа высадил Уолл на берег на причале Рефхалеёэн в Копенгагене.

Подводная лодка «Наутилус» — самая большая в мире частной подлодка. Ее построил изобретатель Петер Мадсен. Вечером 10 августа она вышла из Копенгагена. На ее борту находились два человека: сам Мадсен и журналистка из Швеции Ким Уолл, она работала над статьей об изобретателе.

Подлодка затонула, связь с ней была потеряна, установить ее удалось лишь днем 11 августа. Как заявил Мадсен, у «Наутилуса» возникли неполадки с балластной цистерной, а журналистку он высадил на берег еще накануне вечером.

С тех пор о местонахождении журналистки ничего неизвестно. В полицию о ее исчезновении сообщил друг Ким Уолл. Пропавшая журналистка сотрудничала с изданиями Guardian, The New York Times.