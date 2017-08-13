«Анжи» принял отставку главного тренера

Футбольный клуб «Анжи» подтвердил, что главный тренер команды Александр Григорян подал в отставку, и заявил, что принял ее. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Сразу же после матча „Анжи“ — „Динамо“ в клубе состоялось рабочее совещание, на котором было принято решение удовлетворить просьбу главного тренера», — говорится в сообщении.

В клубе это решение объяснили «чередой неудовлетворительных результатов команды».

Александр Григорян в обращении к болельщикам отметил, что в Махачкале созданы все условия для работы, «у команды просто шикарная база».

«Конечно же, мы рассчитывали и надеялись на другой результат, верили в лучшее, но жизнь распорядилась иначе. Когда накапливаются игры, в которых команда ни в чем не уступает соперникам по содержанию игры и при этом проигрывает, то, конечно же, в такой ситуации тренер должен подать в отставку», — заявил он.

Напомним, главный тренер футбольного клуба «Анжи» Александр Григорян после матча против «Динамо» заявил об уходе в отставку.

Махачкалинцы проиграли со счетом 1:3. По результатам матча, «Анжи» с тремя очками находится на 15-м месте в чемпионате России. Команда проиграла пять из шести матчей.