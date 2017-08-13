У берегов Кувейта произошла утечка 35 тысяч баррелей нефти

У берегов Кувейта произошел разлив нефти. В море вытекло около 35 тыс. баррелей. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Аварийные бригады все еще пытаются остановить утечку нефти вблизи южного района Рас-Аль-Цур в Кувейте» — сообщил агентству KUNA представитель пресс-службы Кувейтской нефтяной компании.

Он добавил, что также ведется работа по защите водозаборов возле северных и южных силовых и водонасосных станций в районе Рас-Аль-Цура. В будущем, заверил сотрудник пресс-службы, будут очищены от последствий нефтяной утечки и близлежащие пляжи.

Местные власти объявили «план управления кризисом», а также заявили, что нефтяное пятно не достигло берегов Кувейта.

Разлив произошел из старого 50-километрового трубопровода возле совместного месторождения Кувейта и Саудовской Аравии в Персидском заливе, считают местные нефтяные эксперты.

По их словам, нефть вытекла в воды рядом с массивным нефтяным комплексом, строительством которого занимаются Кувейт и Саудовская Аравия. Проект оценивается в $30 млрд.