Упавшее дерево стало причиной задержки поездов между Москвой и Петербургом

В графике движение поездов между Москвой и Санкт-Петербургом произошел сбой из-за упавшего на контактную сеть дерева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Октябрьской железной дороги (филиала РЖД).

По его словам, по состоянию на 17:30 мск, задерживаются четыре скоростных «Сапсана» и три пассажирских поезда.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили «Фонтанке», что контактная сеть была отключена в 15:47 мск из-за падения дерева на перегоне Алешинка – Угловка в Новгородской области. Движение поездов, по данным пресс-службы, приостановлено в обоих направлениях.

Дерево упало на рельсы во время грозы, сопровождавшийся сильными порывами ветра, заявил ТАСС глава Окуловского района Новгородской области Сергей Кузьмин.

«Если будет необходимость, вышлем помощь к месту остановки „Сапсана“. Мы готовы (…) По информации от РЖД людей из задержанных поездов будут перемещать дизель-поездами», — добавил он.

Находящийся в следующем в Петербург «Сапсане» директор по коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Карачин сообщил, что около 17:15 по мск началась буксировка поезда.

«В „Спасане“ очень много людей, он практически битком забит, но паники нет, все спокойно. В поезде находится делегация АСИ и Клуба лидеров. Сейчас началась буксировка поезда в сторону Петербурга», — сообщил он.

Напомним, синоптики прогнозировали в ночь на 14 августа резкое ухудшение погоды в Московской области. Гидрометцентр предупреждал о ливнях и грозах, сопровождающихся сильными порывами ветра.