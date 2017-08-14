Мэр Шарлотсвилля обвинил Трампа в беспорядках в городе

Мэр города Шарлотсвилл Майк Сингер считает, что президент США Дональд Трамп отчасти виновен во всплеске насилия в городе, передает CNN.

По мнению Сингера, из-за предвыборной кампании Трампа осмелели ультраправые группировки. Он добавил, что насилие разрушает демократические принципы в стране.

Мэр города также понадеялся, что мужчина, который наехал на автомобиле на толпу, будет наказан.

Напомним, 12 августа в Шарлотсвилле в Виргинии произошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками. В результате пострадали 15 человек. Ультраправые активисты в Шарлотствилле протестуют против решения местных властей демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли. Он командовал армией южных штатов в Гражданской войне 1861-65 годов.

Кроме этого, 19 человек получили ранения и один погиб, когда в группу противников ультраправых врезался автомобиль. За рулем был 20-летний житель штата Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший.