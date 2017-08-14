Во время нападения на ресторан в Буркина-Фасо погибли 17 человек

При атаке на турецкий ресторан в городе Уагадугу, столице Буркина-Фасо, погибли 17 человек, сообщает Reuters.

По данным властей страны, еще восемь человек получили ранения.

Неизвестные открыли огонь по посетителям ресторана «Азиз Стамбул», популярного среди иностранцев. Напавших подозревают в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Власти страны назвали случившееся терактом.

Сотрудники службы безопасности страны убили троих участников нападения. Здание ресторана по-прежнему остается заблокированным. Там еще находятся люди.