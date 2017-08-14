«Ведомости» назвали первые адреса для переселения по программе реновации

В списке первых 113 адресов для переселения москвичей в рамках программы по сносу пятиэтажек есть «пустыри, ветхие здания, гаражи и уже построенные дома», сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Подлинность списка подтвердил представитель столичного стройкомплекса. По словам собеседника издания, указанные адреса «практически утверждены».

Строительством домов занимается казенное предприятие «Управление гражданского строительства» (УГС). «Ведомости» уточняют, что в работе компании находится более 1 млн квадратных метров проектов, еще 13 домов уже готовы под отделку. Семь из них расположены в Бескудниковском районе Москвы, четыре дома — в Западном округе, еще два — в Северном Измайлово и на 5-й Парковой улице.

Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин ранее заявил, что массовое переселение москвичей начнется в 2019 году. А в уже строящиеся муниципальные дома участники программы реновации смогут переехать уже в 2017 году.

По его словам, 80% участников программы будут переселены в пределах своего квартала.

Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации 1 июля. Само голосование жителей по вопросу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. Планируется, что в программу попадут 5144 жилых дома. Полный список домов, которые будут снесены, был опубликован на сайте мэрии.