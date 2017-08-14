«Онэксим» Прохорова запланировал полностью выйти из Rusal

«Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова планирует полностью выйти из капитала алюминиевой компании Rusal, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, сделка пройдет в сентябре-октябре «в преддверии ноябрьской ребалансировки индекса MSCI». Долю «Онэксима» продадут в рынок. «Коммерсант» отмечает, что около 3% акций может выкупить один из российских банков.

При этом собеседники в Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке не слышали о планах покупки акций Rusal. При этом источник в одной из кредитных организаций не исключил, что выкуп акций банком может проводиться в интересах одного из акционеров алюминиевой компании.

Ранее в августе «Онэксим» продал еще 7% акций Rusal нескольким акционерам структуры Sual Partners Виктора Вексельберга за 503,88 млн долларов.