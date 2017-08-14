Кремль «держит под плотным контролем» кампании губернаторов-новичков

Кремль «держит под плотным контролем» кампании недавно назначенных глав регионов, передают «Ведомости». Об этом изданию рассказали два человека, близких к администрации президента, и два политтехнолога, работающих на губернаторских выборах.

По данным издания, в последние недели замначальника управления презиента по внутренней политике, курирующий региональные выборы, Александр Харичев проводит в Москве встречи с политтехнологами вице-губернаторами, отвечающими в регионах за внутреннюю политику.

Близкий к администрации президента источник рассказал о «неслыханной» нагрузке на УВП в связи с выборами.

«Одиннадцать врио — новые люди, у которых нет ни своих политических машин, ни электорального опыта», — цитирует собеседника издание.

При этом Кремль почти не вмешивается подготовку к региональным выборам «опытных» губернаторов. Исключением стала кампания главы Свердловской области Евгения Куйвашева, потому что о желании участвовать в выборах заявляли сильные оппоненты — мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и эсер Александр Бурков.

Напомним, 18 июля Евгений Ройзман, которого партия «Яблоко» выдвинула кандидатом в губернаторы Свердловской области, сообщил, что он не проходит муниципальный фильтр из-за того, что подписи муниципальных депутатов в регионе были централизованно собраны администрациями.

Единый день голосования пройдет 10 сентября 2017 года. 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы.