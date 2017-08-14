В Ливии похитили бывшего премьер-министра страны

Вооруженный мужчина похитил бывшего премьер-министра Ливии Али Зейдана, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По другим данным, похитителей было несколько, они ворвались в отель на востоке Триполи, где живет Зейдан, и увезли его в неизвестном направлении.

Это уже второе похищение Зейдана. В октябре 2013 года группировка «Оперативная сеть ливийских революционеров» организовала похищение чиновника. Его отпустили в тот же день.

С ноября 2012 года по март 2014 года Али Зейдан занимал пост премьер-министра Ливии. Он оставил должность, потому что ему вынесли вотум недоверия.