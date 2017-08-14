СМИ узнали о перебоях с топливом у «Аэрофлота»

В аэропорту Шереметьево из-за перебоев в работе «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» произошли проблемы с заправкой самолетов авиакомпании «Аэрофлот», сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Перевозчику пришлось перевести заправку более 50 рейсов на ТЗК Шереметьево, на складе которого находятся собственные запасы топлива авиакомпании», — пишет газета.

По словам собеседника издания, проблемы возникли около двух недель назад, и они могут быть связаны с «с некондиционным топливом».

Источники «Коммерсанта» утверждают, что качество топлива могло ухудшиться после того, как в 2015 году проверять качество стали только на заводе, где его выпускают.

«В настоящий момент не представляется возможным даже определить, на каком этапе авиационное топливо может стать некондиционным, поскольку законодательством более не предусмотрено наличие документации, регулирующей качество топлива», — сказал собеседник газеты.

Читайте также Прокуратура оштрафовала семь авиакомпаний за задержку рейсов

Однако участники процесса наличие перебоев не признают.

Максим Прошкин