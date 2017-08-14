Биг-Бен в Лондоне замолкнет на четыре года

Колокола часовой башни Вестминстерского дворца, в том числе Биг-Бен, не будут звонить четыре года в связи с реставрационными работами. Об этом сообщает Guardian.

В последний раз перед началом ремонта колокола прозвонят в полдень 21 августа 2017 года. Затем бьющие по колоколам молотки будут заблокированы и отключены от механизма часов. Часы продолжат отмерять время, но станут делать это беззвучно.

Как пишет газета Evening Standard, такие меры предприняли, чтобы не повредить слух рабочих, которые реставрируют Башню Елизаветы.

Колокол Биг-Бен весит 13 тонн, он отбивает время каждый час, еще четыре колокола отмечают четверти часа.

В 2007 году механизм останавливали на шесть недель для проведения ремонтных работ.