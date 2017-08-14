Полиция не нашла нарушений закона о митингах в акции памяти жертвам террора на Соловках

Полиция не нашла нарушений закона о митингах в акции памяти, которая прошла в поселке Соловецкий в Архангельской области, сообщила «Новой газете» правозащитница, член петербургского отделения «Мемориала» и постоянный участник акции Александра Крыленкова.

По ее словам, в минувшую среду, 9 августа, в 13:00 позвонил полицейский и «сказал, что решил отказать возбуждать административное дело, так как, по его мнению, мероприятие у Соловецкого камня не было митингом».

Читайте также День памяти вне закона? Полиция начала проверку акции на Соловках

Напомним, 9 августа администрация поселка Соловецкий обратилась в полицию с просьбой проверить «Дни памяти» жертв советского террора, которые проходят уже 29 лет, на предмет нарушения закона о массовых мероприятиях.

Тогда Крыленкова предположила, что основанием для полицейской проверки стало приглашение на акцию, которое было направлено директору Соловецкого музея Владимиру Шутову. По ее словам, оно было в руках у участкового, который опрашивал организаторов акции.

«Новой газете » пришел ответ из музея. В документе говорится, что «Соловецкий музей-заповедник и его директор не обращались с жалобой на проведение мероприятия “Дни памяти” в администрацию поселка Соловецкий».

«Мы лишь, по просьбе главы местной администрации, переслали ему письмо, направленное в музей председателем правления международного “Мемориала” А.Б. Рогинским, в котором он информировал нас о предстоящей акции “Мемориала”, поскольку администрация пос. Соловецкий не получила своевременного запроса на проведение митинга у Соловецкого камня на Аллее памяти или хотя бы информацию о предстоящих мероприятиях», — говорится в письме заместителя директора Соловецкого музея-заповедника Олега Волкова.

В свою очередь глава поселка Соловецкий Евгений Тютюков заявил «Новой», что организаторы никогда не присылали администрации приглашения или уведомления об акции.

«Они, действительно, по моей информации, всегда присылают приглашение музею и монастырю. Но, к сожалению, ни одного приглашения или уведомления администрации поселка, не было», — сказал он.

Тютюков подчеркнул, что «место проведения этого мероприятия — территория поселка Соловецкий, и на территории поселка, как и везде в Российской Федерации есть определенный порядок проведения массовых публичных мероприятий».

«Это акция началась в одной стране и продолжается в другой стране, вы же понимаете. У нас есть законодательство, которое все должны исполнять. Мне бы хотелось, чтобы организаторы акции, заранее уведомляли администрацию», — заявил глава поселка.

Тютюков добавил, что у него «нет к ним претензий» и он «не считает эту ситуацию конфликтной». «Обеспокоенность “Мемориала” и организаторов акции понятна, но ни в коем случае нельзя рассматривать этот запрос как попытку что-то запретить», — отметил глава поселка.

На вопрос, почему глава поселка вместо того, чтобы связаться с организаторами акции, с которыми по прошествии 29 лет должны были установиться тесные и доверительные отношения, обратился в полицию, Тютиков пояснил, что таких отношений не сложилось, потому что он исполняет полномочия главы поселка только с октября 2016 года, но ему «очень хочется, чтобы они сложились».

«С ними даже не смог связаться полицейский, который находится на острове. Никаких контактов у нас нет, потому что администрация — это три человека: я, главный бухгалтер, он тоже новый, и заместитель, его у меня в настоящий момент нет», — добавил собеседник.

По словам Тютюкова, акцией «Мемориала» заинтересовались сотрудники Архангельской прокуратуры, которые в тот момент оказались на острове. Сам глава поселка был в командировке в Архангельске. Тютюкову позвонили сотрудники прокуратуры, и он из командировки направил заявку в полицию.

«На острове в этот момент находились сотрудники прокуратуры. Они просто увидели, что проходит мероприятие и поинтересовались, каким образом регулируется порядок массового мероприятия, и в курсе ли вообще администрация, что у нее проходит. Мне пришлось признаться, что я не в курсе, но не по моей вине, а потому что организаторы акции, к сожалению, решили администрацию не уведомлять. Поэтому появилось заявление в полицию проверить законность проведения мероприятия, не в части каких-то лозунгов, еще чего-то — ни в коем случае», — рассказал глава поселка.

Тютюков выразил надежду, что «на следующий год такая ситуация не повторится», «организаторы задумаются» и «все будет по закону». «Я совершенно не хочу, чтобы их за что-то привлекали, я только хочу, чтобы они организовывали мероприятие в соответствии с законом. Я думаю, мы разойдемся мирным путем», — заключил он.

В свою очередь Александра Крыленкова принесла извинения за дезинформацию. Она подтвердила, что организаторы акции никогда не отправляли приглашений администрации поселка, только музею и монастырю.

«Нет. Никогда не отправляли. Я прошу прощения за дезинформацию. Я совсем не имела это в виду. Только монастырская и музейная власть», — сказала он.

Ранее в беседе с «Новой» правозащитница заявила, что организаторы акции, как и в прошлые годы, отправили приглашения местным властям принять участие в мероприятии.

7 августа на Соловках прошла акция памяти жертвам советского террора. Она проходит уже 29 лет. Однако в этом году администрация поселка обратилась в полицию с просьбой проверить мероприятие на предмет нарушения закона о массовых мероприятиях.

На следующий день после мероприятия участковый опросил организаторов акции. Опрос начался вечером в гостинице, где они остановились, и завершился в полночь в отделе полиции.